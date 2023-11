Una cámara de vigilancia captó el momento en que la turista fue alcanzada por la descarga eléctrica, mientras se encontraba en compañía de sus familiares en La Boquilla

Un paseo familiar en las playas de la Boquilla en la zona norte de Cartagena, en inmediaciones del hotel Las Américas, se convirtió en tragedia en la tarde del martes 14 de noviembre. Una tormenta eléctrica cobró la vida de una mujer, frente a la mirada otros turistas que se encontraban en el lugar.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que Froilanis Maireth Rivas Román, de 34 años de edad, ciudadana proveniente de Venezuela, se encontraba caminado por la orilla de la playa, mirando hacia el mar cuando la potente descarga eléctrica de un rayo impactó sobre su humanidad y se desplomó en la arena en cuestión de segundos.

En las imágenes también se observa cómo un hombre que iba detrás de ella cayó al piso, pero se levantó de inmediato; no obstante, Froilanis Maireth no corrió con la misma suerte y su cuerpo quedó tendido en el suelo, donde momentos después en medio de gritos y el asombro, la bañista fue auxiliada por servidores turísticos de las playas y algunos familiares que la acompañaban.

Al instante llegaron más pobladores locales, que aseguraron que estaba muerta y que no la podían tocar. “El trueno la mató en seguida”, “Un rayo la mató”, “No la pueden tocar”, son algunas de las frases que se escuchan decir a los que se acercaron hasta la mujer en otro video que circula por redes sociales.

Luego de ello, el director del Centro de Regulación de Urgencia (CRUE), Álvaro Cruz, indicó una vez la emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la mujer fue trasladada en una ambulancia con signos vitales hasta el Hospital Serena del Mar al norte de la capital del Bolívar, “donde ingresó a la urgencia con una parada cardiorrespiratoria” y posteriormente fue declarada muerta, producto de la fulguración –término que se le atribuye a la acción que sucede cuando una persona es impactada por una descarga natural–.

Por su parte, las autoridades reiteran el llamado a los turistas a respetar las medidas de seguridad que imparten desde el cuerpo de salvavidas, con el fin de preservar el bienestar e integridad de los bañistas que visitan las playas.

Algunos usuarios de internet comentaron las imágenes diciendo: “Como dice el dicho, cuando te toca ni aunque que te quites, ni aunque te pongas”; “No sé pero esa mujer el universo la quería muerta”; “Increíble la suerte de alguna gente para morir”; “Pobre mujer. De esas cosas que le pasan a una en un millón. Paz en su tumba”; “Pero no hay zona de entrada y salida, en el cuerpo, un rayo no deja así de completa y sin signos a una persona, seria un infarto?, y el resto de gente alrededor normal, no cuadra mucho”, son algunas opiniones que se leen.

¿Qué tan común es morir a causa de un rayo en Colombia?

En video quedó gravado el momento en que la turista se desploma luego de ser alcanzada por la descarga eléctrica - crédito captura de video redes sociales

A pesar de ser un fenómeno común, las muertes por rayos son más frecuentes de lo que comúnmente se piensa en Colombia; por ejemplo, el informe que mide la cantidad de muertes y la tasa de mortalidad por rayos en el país, indica que entre 1997 y 2017, se registraron 1.313 muertes por rayos. Estas estadísticas revelan que, en promedio, 63 personas fallecen al año por este fenómeno. Es decir, que al mes ocurren cinco decesos.

Por otro lado, desde el Ideam detallaron en el 2022 que los departamentos más afectados por tormentas eléctricas han sido Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca y Meta. Colombia, debido a su geografía, es uno de los países más propensos a sufrir descargas atmosféricas.

“Colombia se encuentra ubicada en la zona de convergencia intertropical y posee una geografía caracterizada por llanuras y largas cadenas montañosas. Estas condiciones hacen que Colombia esté en la región con mayor actividad de rayos en el mundo, lo cual incrementa el número de muertos y heridos a causa de este fenómeno, especialmente, en las zonas rurales” señala un estudio de la Universidad Industrial de Santander (UIS).