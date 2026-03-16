El hecho ocurrió cuando una mujer se encontraba usando su teléfono celular y, de repente, advirtió la presencia de un robot humanoide justo detrás suyo. El inesperado momento la sobresaltó por completo y derivó en una fuerte reacción de enojo frente al androide.

Según trascendió, la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital después del susto. En el video que circuló en redes sociales se la ve enfrentando con evidente furia al robot, en una escena que rápidamente captó la atención de miles de usuarios por lo extraño de la situación.

Poco después aparecieron dos agentes de Policía para intervenir. Uno de ellos colocó una mano sobre el hombro del robot mientras lo acompañaba fuera del lugar, un gesto que desató una catarata de comentarios irónicos en internet, donde muchos bromearon con que el humanoide había sido formalmente “arrestado”.

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Aunque la secuencia fue tomada con humor por buena parte del público, el episodio volvió a poner sobre la mesa el impacto que puede generar la irrupción de este tipo de tecnologías en espacios cotidianos, sobre todo cuando se producen interacciones inesperadas con personas que no estaban preparadas para esa experiencia.