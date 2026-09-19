Gran susto
Video: un trapecista sufrió una grave caída durante una función en un circo de Ecuador
El artista cayó desde las alturas mientras realizaba su presentación en un circo, resultando con lesiones de consideración durante la noche del jueves.
Un trapecista protagonizó un accidente durante una función circense en el cantón La Libertad. El hecho ocurrió cuando el artista realizaba su número habitual.
Durante la presentación, el acróbata cayó desde las alturas hacia el suelo. Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió graves lesiones que requirieron atención inmediata.
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