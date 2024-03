Durante la tormenta en Avellaneda, un hombre le impidió el paso a una camioneta para que no hiciera olas y el conductor lo atropelló sin piedad.

Avellaneda, un automovilista embistió a un hombre que le impedía circular... pic.twitter.com/jhR41zc41n — Doctor House (@Bobmacoy) March 21, 2024

El hecho ocurrió en plena avenida Hipólito Yrigoyen, cuando los vecinos del barrio decidieron colocar cintas en las calles para impedir que los vehículos puedan circular y así evitar que el agua ingrese a las casas.

Una camioneta Volkswagen Amarok intentó pasar igual y esto desató la furia de un hombre, que fue a increparlo. “Ya perdí un montón de cosas, pegá la vuelta para atrás, no te lo digo más”, le dijo.

Desde adentro de la Amarok el conductor le contestó, aunque en el video no se logra apreciar qué es lo que dice. Sin embargo, sus palabras enojaron más al vecino. “Te lo pedí bien y no me querés hacer caso, pegá la vuelta”, le gritó nuevamente.

Cuando el hombre se alejaba, el conductor aceleró a toda velocidad y lo embistió de lleno. La víctima quedó debajo del agua, pero se levantó de inmediato y comenzó a correrlo.

La persona que registró todo el momento cortó el video en ese momento y no se sabe cómo siguió la secuencia, aunque por lo que se pudo ver el vecino no tuvo graves lesiones.

Temporal en Buenos Aires

Defensa Civil confirmó que hay más de 700 evacuados en Provincia de Buenos Aires y recomendó que la gente se quede en sus casas.

La lluvia en Buenos Aires está anunciada hasta la noche de este jueves. Esta tarde hubo alerta roja por la cantidad de agua ya precipitada en la región y el pronóstico de más tormentas en el AMBA y el sur del Litoral.

El transporte público funciona con algunas demoras y cancelaciones en los trenes, colectivos, subtes y aviones.