El huracán Milton ha dejado su huella en Florida, provocando inundaciones devastadoras y daños en múltiples comunidades. Sin embargo, fenómenos naturales como estos también originan historias impactantes, como el caso de una familia que, al abrir la puerta de su casa inundada, se encontró cara a cara con un enorme cocodrilo en su sala.

En el vídeo se muestra como al abrir la puerta de su vivienda la familia encuentra un cocodrilo de dimensiones considerables, muy posiblemente tan desubicado como la propia familia. Los hechos han tenido lugar en Tampa, Florida y la pareja optó en ese momento por no hacer movimientos bruscos para no alterar al reptil. Afortunadamente, este no mostró signos de agresividad ni hubo heridos.

Desde que empezó a llegar el vídeo a usuarios de redes sociales los comentarios no han cesado, muchos con un fuerte sentido del humor a pesar de las circunstancias: «¿Quién está jugando a Jumanji?» y otros más preocupados señalando que «la inundación parece ser lo de menos».

Puede interesarte

Las autoridades locales han instado a la población a que permanezcan en alerta por posibles avistamiento de animales salvaje desplazados por las inundaciones y piden que no intenten atraparlos por cuenta propia, no se debe olvidar que Florida está repleto de pantanos donde viven estos reptiles