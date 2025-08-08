Un incidente doméstico dio pie a uno de los videos más comentados de TikTok en los últimos días: Julieta, una joven de Hurlingham, compartió con sus seguidores el inusual —y angustiante— rescate de su dedo luego de quedar atrapado por un anillo que se apretó peligrosamente. El registro arranca mostrando el dedo índice de Julieta, visiblemente morado y comprimido, lo que alertaba sobre la urgencia de la situación. La usuaria (@jjuliharley) tituló el video en redes sociales con una frase elocuente: “Me cortan el anillo antes de perder el dedo”, dejando en claro la gravedad del caso.

A lo largo del video se puede observar cómo el equipo de bomberos intenta liberar el dedo utilizando diferentes herramientas. Primero, aplicaron una sierra eléctrica de precisión para cortar el anillo y, simultáneamente, usaron una jeringa para evitar que la fricción del corte elevara la temperatura del metal y causara heridas adicionales. Julieta relató que ver la jeringa le provocó un susto inicial, pero luego comprendió la función protectora del instrumento durante la intervención.

El rescate fue particularmente laborioso debido a que se trataba de un anillo doble. Después de cortar y retirar el primero —el que estaba por encima—, los bomberos debieron proceder con el segundo anillo, el más cercano a la piel. La manipulación del equipo de corte y la movilidad del anillo dificultaron aún más la tarea. “Como era un anillo doble, cortaron primero el de arriba, costó quitarlo porque se movía”, relató Julieta en su publicación. Ante la imposibilidad de abrir con facilidad el anillo restante, el equipo tuvo que realizar otro corte hasta lograr desprender por completo el objeto. Finalmente, tras varias maniobras de precisión, el dedo de Julieta quedó libre.

La reacción de la mujer después del rescate fue de alivio y agradecimiento. Emocionada, compartió imágenes del estado de su dedo ya sin el anillo que lo mantenía oprimido y enfatizó su gratitud hacia los bomberos locales, a quienes describió como “capos mal”, reconociendo el profesionalismo y la destreza con la que actuaron. Su publicación muestra el dedo y los gestos de alegría por haber evitado un daño mayor, además de la importancia del rápido accionar de los rescatistas.

El video no solo captó la atención de sus seguidores directos sino que rápidamente se viralizó, acumulando más de 22 millones de visualizaciones, 585 mil “me gusta” y cerca de 1.830 comentarios en pocos días. La repercusión fue inmediata, transformando una experiencia angustiante en una conversación colectiva sobre accidentes domésticos y primeros auxilios. Entre los comentarios, muchos usuarios compartieron casos similares, advertencias y consejos: desde quienes afirmaban “No es normal tener el dedo así, menos mal que te lo quitaron”, hasta relatos de experiencias propias, como alguien que estuvo ocho horas intentando liberar un dedo atrapado por un anillo. No faltaron recomendaciones, como la de quienes sugerían quitarse los anillos al dormir para evitar este tipo de situaciones.

La historia de Julieta y el ingenio de los bomberos de Hurlingham no solo sirvieron como anécdota viral, sino que generaron conciencia sobre cómo actuar ante emergencias sencillas, pero potencialmente peligrosas, en la vida cotidiana.