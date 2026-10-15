Una adolescente de 17 años se convirtió en el centro de atención en India luego de que se difundieran imágenes en las que aparece acostada sobre una cama construida con 35 kilos de clavos. Su familia asegura que fue poseída por una diosa hindú y que, pese a permanecer durante largos períodos sobre la estructura, no presenta heridas ni siente dolor.

La joven fue identificada como Nisha Kumari y vive en Bajitpur, una localidad del distrito de Vaishali, en el estado de Bihar. El episodio comenzó a circular en medios locales y redes sociales, donde rápidamente despertó curiosidad y preocupación.

🇮🇳 Un caso insólito en India: una joven de 17 años permanece acostada sobre 35 kilos de clavos en India, mientras sus padres aseguran que está poseída por una diosa. Según la información difundida, la adolescente ha perdido la capacidad de hablar. https://t.co/d6cEcs3C1y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 14, 2026

En los videos que se viralizaron, la adolescente aparece recostada sobre los clavos, rodeada de dinero, flores y diferentes ofrendas que visitantes y creyentes depositan a su alrededor.

Según relataron sus padres, la joven estaría atravesando una supuesta manifestación de la diosa Maa Kali, una figura venerada dentro del hinduismo.

Sus padres aseguran que fue poseída por una diosa

La familia de Nisha sostiene que la adolescente no experimenta dolor ni presenta lesiones visibles, pese al contacto prolongado con los clavos.

Además, sus padres afirmaron que dejó de hablar desde que comenzó el episodio, una situación que también despertó inquietud sobre su estado de salud.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios locales, la joven habría tenido un sueño en el que la deidad le pidió realizar una penitencia. Sin embargo, este relato no cuenta con una confirmación independiente.

La repercusión del caso atrajo a numerosos visitantes hasta la vivienda familiar. Algunos creyentes interpretan lo sucedido como una manifestación divina y se acercan para observar a la adolescente y dejar ofrendas.

Las imágenes también provocaron cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios manifestaron preocupación por las condiciones en las que permanece la menor.

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Quién es Maa Kali, la diosa que mencionan sus familiares

Maa Kali es una de las principales deidades del hinduismo y está asociada con el tiempo, la energía cósmica, la transformación y la destrucción del mal.

En determinadas tradiciones religiosas, sus seguidores consideran que la diosa puede manifestarse espiritualmente a través de personas durante ceremonias o experiencias de devoción.

En el caso de Nisha Kumari, sus familiares y algunos integrantes de la comunidad interpretan su comportamiento como una expresión de esa creencia.

Sin embargo, no existe evidencia verificable de que la adolescente haya experimentado una posesión divina, por lo que las afirmaciones corresponden exclusivamente a las interpretaciones religiosas de su entorno.

Preocupación por el estado de salud de la adolescente

Más allá de las creencias de quienes visitan a la joven, el caso generó interrogantes sobre su bienestar físico y psicológico.

Uno de los aspectos que más inquietud despertó es la afirmación de sus padres de que la adolescente dejó de hablar desde el inicio del episodio.

Hasta el momento, no se difundió un diagnóstico médico oficial que permita establecer las causas de su comportamiento ni confirmar si recibió una evaluación profesional.

Tampoco existe información clínica independiente que permita verificar que permanece sobre los clavos sin sufrir lesiones.

Mientras las imágenes continúan circulando en redes sociales, el episodio mantiene dividido al público entre quienes lo interpretan desde sus creencias religiosas y quienes reclaman atención médica para garantizar la salud de la menor.