Una brutal agresión conmociona a la comunidad educativa de Junín. Una mujer irrumpió en un aula de la Escuela Secundaria Nº 16 y golpeó con una cadena a una alumna de 14 años, luego de un conflicto previo entre su hija y la víctima.

El violento episodio, ocurrido el miércoles pasado entre las 7.40 y las 8 de la mañana, quedó registrado en video por testigos y generó indignación en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia policial, la atacante —madre de una de las alumnas del colegio— ingresó sin autorización al establecimiento y se dirigió directamente al aula donde se encontraba la adolescente. Apenas la vio, comenzó a gritarle y golpearla salvajemente mientras la increpaba: “¿Qué problema tenés con mi hija?”.

En las imágenes difundidas se observa cómo la mujer azota a la menor con una cadena, que le habría sido alcanzada por su propia hija. “Te voy a pegar todos los días a la entrada y a la salida. Si ese video se hace viral, voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, amenazó durante el ataque.

El violento episodio solo se detuvo cuando una docente intervino y logró separar a la agresora, exigiéndole que abandonara el colegio.

Según el medio local Semanario de Junín, el conflicto entre las adolescentes se había originado dos días antes, en una parada de colectivos cercana a la escuela, y ya había sido motivo de tensión entre las familias.

La víctima sufrió cortes en el cuero cabelludo y fue trasladada al Hospital Piñeyro, donde recibió atención médica. Su madre denunció además que las autoridades escolares no estaban presentes en el momento del hecho y que los docentes no solicitaron asistencia médica de inmediato

La familia presentó una denuncia penal y solicitó una medida cautelar para garantizar la seguridad de la adolescente y evitar represalias. La causa quedó en manos de la Justicia de Junín, que ya tomó declaración a testigos y analiza los videos que circularon en redes.

El hecho desató un profundo repudio en la comunidad educativa y volvió a poner en debate la falta de controles en los accesos escolares, así como la escalada de violencia que atraviesan muchas instituciones. Padres y docentes reclaman medidas urgentes para proteger a los alumnos y asegurar que episodios como este no vuelvan a repetirse.