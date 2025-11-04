Violencia sin límites
Video: una mamá irrumpió en una escuela para golpear a una alumna con una cadena en Junín
Fue en la Secundaria 16 de la ciudad bonaerense de Junín. La adolescente fue trasladada al hospital por una ambulancia. Hay una denuncia penal e intervino la justicia.
Una brutal agresión conmociona a la comunidad educativa de Junín. Una mujer irrumpió en un aula de la Escuela Secundaria Nº 16 y golpeó con una cadena a una alumna de 14 años, luego de un conflicto previo entre su hija y la víctima.
El violento episodio, ocurrido el miércoles pasado entre las 7.40 y las 8 de la mañana, quedó registrado en video por testigos y generó indignación en redes sociales.
De acuerdo con la denuncia policial, la atacante —madre de una de las alumnas del colegio— ingresó sin autorización al establecimiento y se dirigió directamente al aula donde se encontraba la adolescente. Apenas la vio, comenzó a gritarle y golpearla salvajemente mientras la increpaba: “¿Qué problema tenés con mi hija?”.
En las imágenes difundidas se observa cómo la mujer azota a la menor con una cadena, que le habría sido alcanzada por su propia hija. “Te voy a pegar todos los días a la entrada y a la salida. Si ese video se hace viral, voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, amenazó durante el ataque.
El violento episodio solo se detuvo cuando una docente intervino y logró separar a la agresora, exigiéndole que abandonara el colegio.
Según el medio local Semanario de Junín, el conflicto entre las adolescentes se había originado dos días antes, en una parada de colectivos cercana a la escuela, y ya había sido motivo de tensión entre las familias.
La víctima sufrió cortes en el cuero cabelludo y fue trasladada al Hospital Piñeyro, donde recibió atención médica. Su madre denunció además que las autoridades escolares no estaban presentes en el momento del hecho y que los docentes no solicitaron asistencia médica de inmediato
La familia presentó una denuncia penal y solicitó una medida cautelar para garantizar la seguridad de la adolescente y evitar represalias. La causa quedó en manos de la Justicia de Junín, que ya tomó declaración a testigos y analiza los videos que circularon en redes.
El hecho desató un profundo repudio en la comunidad educativa y volvió a poner en debate la falta de controles en los accesos escolares, así como la escalada de violencia que atraviesan muchas instituciones. Padres y docentes reclaman medidas urgentes para proteger a los alumnos y asegurar que episodios como este no vuelvan a repetirse.