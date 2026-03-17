Mujer agredió a un hombre por estacionar bajo la sombra de un árbol frente a una escuela ubicada en la zona de la Base Aérea de Paraná, en un episodio tan insólito como violento que ocurrió a plena luz del día y fue presenciado por vecinos y personas que circulaban por el lugar.

El hecho se registró sobre calle Jorge Newbery, según se confirmó a Elonce, cuando una mujer salió de su vivienda y comenzó a increpar a un conductor que había estacionado su vehículo sobre la vereda, bajo la sombra de un árbol frente a su casa.

De acuerdo con el relato de testigos, la mujer le exigió que retirara el automóvil del lugar argumentando que estaba ocupando “la sombra de su árbol” y que nadie más podía estacionar en ese sector.

Con el paso de los minutos, la discusión fue subiendo de tono hasta que la mujer perdió el control y comenzó a agredir físicamente al conductor, quien permanecía dentro del vehículo.

Según relataron quienes presenciaron la escena, en medio del altercado la mujer abrió la puerta del automóvil y golpeó al hombre mientras este intentaba registrar la situación con su teléfono celular.

Durante el enfrentamiento se escucharon gritos y amenazas. “Guardá ese celular y ándate a la c…”, se oye decir a la mujer en un momento del incidente, visiblemente enfurecida por la presencia del vehículo frente a su vivienda.

La situación generó sorpresa y diferentes reacciones entre vecinos y personas que transitaban por la zona, ya que la agresión ocurrió en un sector muy concurrido, frente a una institución educativa.

Varios testigos observaron el enfrentamiento que se desató por una disputa vinculada a la sombra de un árbol en la vía pública, una situación que rápidamente se volvió violenta.

Puede interesarte

El episodio dejó al descubierto una escena tan inusual como preocupante: una pelea que comenzó por un lugar para estacionar y terminó con golpes en plena calle.

Hasta el momento no trascendieron mayores datos sobre intervenciones policiales posteriores al incidente ni sobre eventuales denuncias entre las partes involucradas.