De película
Video: una mujer perdió el control de su auto y se estrelló contra una piscina municipal en Francia
A pesar del susto, la conductora que iba junto a su hija de 5 años, lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas.
El accidente ocurrió en Francia después de que la mujer abandonara su plaza de aparcamiento y cometiera un error al maniobrar el vehículo.
Según informes, al parecer confundió los pedales del freno y el acelerador.
En consecuencia, su Jaguar XF se desvió por una pendiente, atravesó la valla de seguridad y chocó violentamente contra la fachada de cristal del edificio.
El auto, con la mujer y su hija de cinco años dentro, se precipitó a una piscina.
A pesar del susto, ambas lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas.
