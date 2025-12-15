El accidente ocurrió en Francia después de que la mujer abandonara su plaza de aparcamiento y cometiera un error al maniobrar el vehículo.

Según informes, al parecer confundió los pedales del freno y el acelerador.

En consecuencia, su Jaguar XF se desvió por una pendiente, atravesó la valla de seguridad y chocó violentamente contra la fachada de cristal del edificio.

😱🚗🇫🇷 Caso chocante: carro mergulha em piscina após motorista confundir pedais na França



📰 O acidente ocorreu na cidade de La Ciotat, na França, e foi provocado porque a motorista confundiu o pedal do acelerador com o do freio, segundo a imprensa.



🏊 Uma mulher de 38 anos… pic.twitter.com/4ZmqeM623l — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) December 15, 2025

El auto, con la mujer y su hija de cinco años dentro, se precipitó a una piscina.

A pesar del susto, ambas lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas.