Una mujer de 32 años murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía Militar durante un procedimiento realizado en São Paulo, Brasil. El episodio ocurrió en el barrio Parque São Domingos, y quedó registrado por una cámara de seguridad que permitió reconstruir parte de lo sucedido.

La víctima fue identificada como Camila Pereira da Silva, quien caminaba por la zona con un cuchillo en la mano. Según las primeras informaciones, vecinos alertaron a la Policía porque la mujer presuntamente amenazaba a otras personas.

Tres agentes llegaron al lugar e intentaron que soltara el arma blanca. Sin embargo, el procedimiento terminó cuando uno de los efectivos le disparó y provocó su muerte.

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante la intervención.

🇧🇷 La defensa del policía militar que mató a una mujer armada con un cuchillo en Brasil califica su detención de "política y electoralista". https://t.co/OXArs98TTv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 16, 2026

El momento del disparo quedó registrado en video

El hecho ocurrió sobre la calle Coronel José Rufino Freire, alrededor de las 14.45.

En las imágenes se observa a la mujer con un cuchillo frente a varios policías armados. Los efectivos intentan que entregue el objeto mientras ella permanece en la vía pública.

Durante la intervención, Camila avanza en dirección a los agentes y uno de ellos dispara con su arma reglamentaria.

La mujer cae al pavimento y los policías se acercan para asistirla. Sin embargo, falleció como consecuencia de la herida.

🇧🇷 Una mujer armada con un cuchillo murió tras ser abatida por un policía militar en São Paulo, Brasil, informaron las autoridades. El agente fue detenido bajo cargos de homicidio mientras se investiga si hubo un uso desproporcionado de la fuerza. https://t.co/FHB9iwJqx9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 16, 2026

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar si existía una amenaza inmediata que justificara el uso de un arma de fuego.

Según el informe policial citado por medios brasileños, las imágenes muestran que la mujer mantenía los brazos bajos y se encontraba a cierta distancia cuando recibió el disparo.

El delegado que intervino en la causa consideró inicialmente que existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

El policía fue detenido y luego recuperó la libertad

El agente que efectuó el disparo fue identificado como André Coelho Máximo da Costa, de 30 años, integrante de la Policía Militar.

Tras analizar las primeras pruebas, las autoridades dispusieron su detención en flagrancia al considerar que existían indicios de una actuación desproporcionada.

Sin embargo, durante una audiencia judicial posterior, el efectivo recuperó la libertad bajo medidas cautelares.

El policía declaró que se encontraba acorralado y que no estaba habilitado para utilizar una pistola de descarga eléctrica. Su defensa sostuvo que actuó de acuerdo con los protocolos y que no tenía otra alternativa para controlar la situación.

La Justicia consideró que, en esta etapa de la investigación, todavía no podía descartarse una eventual legítima defensa.

El efectivo fue apartado de las tareas operativas y destinado a funciones administrativas mientras continúa la investigación.

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Investigan si hubo un uso desproporcionado de la fuerza

De acuerdo con los reportes difundidos por medios brasileños, Camila atravesaba problemas de salud y emocionales. Su familia también informó que padecía una enfermedad hepática y esperaba un trasplante de hígado.

La Policía Civil y la propia institución militar abrieron investigaciones para determinar las responsabilidades. Entre las pruebas que serán analizadas se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros de las cámaras corporales de los agentes y los resultados de las pericias.

El caso se produjo en un contexto de cuestionamientos a las intervenciones de la Policía Militar de São Paulo. Durante las últimas semanas se registraron otras muertes de personas en presuntas situaciones de crisis psicológica durante procedimientos policiales.

Ante estos episodios, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que revisará los protocolos de actuación y evaluará la incorporación de nuevos dispositivos de menor potencial letal.

Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Camila Pereira da Silva continúa abierta para establecer si el disparo estuvo justificado o si existió una actuación policial desproporcionada.