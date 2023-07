Una mujer se salvó de milagro de ser arrastrada por dos vehículos que habían chocado entre sí, impactante colisión que tuvo lugar a horas de la mañana del miércoles en el centro platense. El siniestro fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, cuyas imágenes procedió a divulgar la Municipalidad de La Plata.

La filmación muestra cómo un auto modelo Peugeot 206 cruza el semáforo en rojo por la Avenida 55, al mismo tiempo que una camioneta Jeep hace lo propio pero sobre la 7, en dirección a Plaza San Martín. Producto del fuerte impacto, ambos vehículos pierden el control y pasan a centímetros de una mujer que esperaba pacientemente en el cantero central. La camioneta Jeep terminó por llevarse la peor parte ya que chocó a su vez contra un colectivo Oeste.

Los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), solicitaron la presencia del SAME y una ambulancia arribó al lugar de los hechos en pocos minutos. Sin embargo, tras revisar el estado de ambos conductores y el de la víctima de la casi tragedia, decidieron que no era necesario trasladar a nadie al hospital.

ANTECEDENTE

Un hecho similar ocurrió el pasado mes de mayo, esta vez en Estados Unidos, cuando un oficial de policía de Virginia evitó por poco ser interceptado por un automóvil que cruzó una carretera a 120 km/h mientras el agente de las fuerzas de seguridad llevaba a cabo un control de tránsito.

El video de la cámara del tablero compartido por la policía del condado de Fairfax muestra un sedán BMW negro conducido por un adolescente que se acerca a centímetros del oficial, que había salido de su patrulla para detener un BMW gris por exceso de velocidad.

En los segundos previos al accidente, se puede ver al BMW negro cuando derrapa cerca de Braddock Road. Luego golpea el automóvil que había sido detenido y rebota en la patrulla. El oficial cae al suelo por un segundo pero se reincorpora. Rápidamente, llama por radio para pedir ayuda.

Tanto el agente como los tres pasajeros a bordo del BMW negro salieron ilesos. De acuerdo al reporte divulgado horas después del suceso, el conductor del vehículo que ocasionó el incidente y las personas que iban con él tenían puesto el cinturón de seguridad.

El sujeto al volante del BMW negro fue acusado de conducción imprudente, un delito menor que a menudo puede resultar en prisión en Virginia.