Inseguridad
Video: una pareja de turista fue atacada en una lavandería en Colombia
El ladrón apuntó directo al celular de una joven, pero la víctima se resistió. Un grupo de personas intervino para frenar el ataque mientras el hecho era grabado por las cámaras de seguridad.
Una cámara de seguridad registró cómo un hombre armado con un puñal ingresó a una lavandería en una ciudad de Colombia y atacó a una pareja de turistas que habían ido a hacer un lavado.
En las imágenes se observa al agresor exigiendo pertenencias mientras empuña el arma blanca. Una de las turistas reaccionó rápidamente y forcejeó con el atacante para evitar que le quitaran su celular.
Segundos después, varios transeúntes y un motociclista que pasaba por la zona intervinieron: golpearon al agresor con cascos, puñetazos y patadas, obligándolo a abandonar el local precipitadamente. Lo sorprendente del hecho fue la reacción colectiva de personas comunes que decidieron actuar ante el asalto.
Tras la agresión, el ladrón logró huir; no se han difundido detalles sobre su captura ni sobre el estado de salud de los turistas. Tampoco se registraron denuncias públicas ni precisiones sobre si recibieron atención médica.
Este episodio se suma a una creciente serie de denuncias de robos y hurtos a turistas en distintas ciudades de Colombia, lo que renueva alertas sobre la seguridad en zonas frecuentadas por visitantes extranjeros.