Un escándalo persigue nuevamente a Gran Hermano “Generación dorada” tras la viralización de un clip de una charla donde una participante insinúa que una persona de la producción le suministró un cigarrillo de marihuana.

El video que tomó relevancia durante las últimas horas del jueves muestra a la jugadora Danelik, dialogando con otras de las participantes de la casa, cuando “las invita” a consumir con ella al patio.

“Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿queres?”, consulta a sus compañeras después de dar saltos de euforia.

Ante la no respuesta de su compañera, que estaba de espaldas a la cámara, retrucó: "Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario".

Porque cortaron la transmisión luego que una participante de Gran Hermano dijera esto: "Vamos a fumarnos un porro afuera, me pasaron uno del confesionario". pic.twitter.com/xyp7MMF2FC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2026

Sin embargo, su siguiente declaración puso en tela de juicio si su invitación se trataba de un chiste del momento o de un hecho verídico: “Me tiraron uno los de la cancha”, añadió.

Inmediatamente después de las polémicas declaraciones de la participante, el reality tomó la decisión de cortar su transmisión momentáneamente.

Históricamente, la casa de Gran Hermano está ubicada al lado de un complejo de canchas de fútbol, por lo que su confesión solo puso en cuestionamiento el origen de dicho cigarrillo de marihuana y sumó una teoría sobre la falta de aislamiento dentro de la casa.