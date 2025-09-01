La Policía de Misiones debió intervenir este sábado en Campo Ramón y detener a dos mujeres que protagonizaron una riña en inmediaciones de la cancha municipal, mientras se disputaban los encuentros de semifinal y final de la Liga local. Otras jóvenes que habrían participado del desorden son buscadas por la fuerza.

El episodio ocurrió por la tarde, cuando en plena vía pública se desató una pelea entre simpatizantes de los equipos. Gracias a los registros fílmicos que circularon rápidamente en redes sociales y a las averiguaciones realizadas, los investigadores lograron detectar a dos de las principales involucradas, que fueron aprehendidas en el lugar.

Fair Play: "Chicas" detenidas tras enfrentarse durante un partido de fútbol en Campo Ramón



Las detenidas fueron identificadas como Katerine, de 22, y Noemí, de 25 años, ambas domiciliadas en la localidad. Tras el examen médico de rigor, quedaron alojadas en sede policial a disposición del Juzgado de Paz local.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de las partícipes de la pelea. Los videos y testimonios recabados ya fueron incorporados a la causa judicial.