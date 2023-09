Dos años atrás, Farruko estrenó uno de sus más grandes hits, “Pepas”. La canción de raíces urbanas y música electrónica se volvió un éxito total para cualquier fiesta y así llegó a conquistar hasta al propio Mick Jagger.

En las últimas horas se ha viralizado un video en el que se ve al líder de The Rolling Stones disfrutando de su fiesta de 80 rodeado de amigos y amigas y bailando al ritmo del famoso éxito del cantante puertorriqueño.

A pesar de no saber la letra, el cantante británico se mostró desplegando pasos en plena pista de baile y disfrutando de uno de los hits más importantes de la música hispana de los últimos años.

En lo que respecta a Farruko, el próximo 11 de noviembre que se presentará en la Argentina en el Estadio Luna Park. Las entradas ya se encuentran a la venta y los precios van desde los $15.00 hasta loas $33.000 más service charge.

Farruko es una de las figuras más destacadas del reggaetón actual y con su música ha llegado a conquistar el mundo entero. Desde que lanzó su álbum debut nominado al Grammy Latino en 2010, El Talento del Bloque, ha creado más de 160 sencillos en solitario o en colaboración con destacados artistas.

Damián Betular contó cómo fue su encuentro con Mick Jagger

Damián Betular fue invitado al programa Antes Que Nadie (Luzu TV) y contó una increíble anécdota de su encuentro con Mick Jagger en una habitación. El chef dio detalles de la vez en la que el cantante de The Rolling Stones se hospedó en el hotel cuando el trabajaba como director de esa residencia (manager on duty). El recorte de la entrevista causó furor en las redes.

En su cuenta de TikTok compartió el video. “Me toca a mí esa noche de ‘manager on duty’. Hay un VIP que era Mick Jagger... siempre tienen nombres raros... y me dicen ‘tenemos un tema con las ventanas, no cierran los blackouts de la suite y hay que arreglarlas, pero no nos dejan entrar hasta que no se vaya el VIP’”, contó el exjurado de Masterchef (Telefe).

El manager de la banda le había avisado al cocinero que podía arreglar la ventana ya que se iban a comer. “Vos entrás a la habitación de Jagger cuando se fue a ‘morfar’, entrás y está el Carry On de Jagger abierto, el Efficient ahí en la bacha del baño”, acotó el conductor, Diego Leuco. El chef siguió con su anécdota: “Pasaron 20 minutos, están arreglando con un taladro, no sé qué y suena la puerta, se abre la puerta... Mick Jagger”.