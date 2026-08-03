Video viral: nadaba tranquilo hasta que un pulpo se le prendió de la espalda
El animal se aferró a su espalda y permaneció sujeto durante varios segundos, en una escena que rápidamente se viralizó.
Un curioso episodio ocurrido en el mar llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Un hombre que se encontraba nadando fue sorprendido por un pulpo que se aferró a su espalda.
Las imágenes muestran al animal completamente sujeto al cuerpo del nadador mientras este continúa desplazándose por el agua. Lejos de desprenderse de inmediato, el pulpo permanece adherido durante varios segundos.
El video habría sido grabado en Japón, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que se produjo el encuentro.
La escena generó sorpresa por el comportamiento del animal y por la tranquilidad con la que el hombre continuó nadando pese a llevar al pulpo sobre su cuerpo.
Puede interesarte
La grabación se difundió rápidamente en distintas plataformas y acumuló numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron con asombro, humor y curiosidad ante el inusual momento.