Un curioso episodio ocurrido en el mar llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Un hombre que se encontraba nadando fue sorprendido por un pulpo que se aferró a su espalda.

Las imágenes muestran al animal completamente sujeto al cuerpo del nadador mientras este continúa desplazándose por el agua. Lejos de desprenderse de inmediato, el pulpo permanece adherido durante varios segundos.

An octopus latched onto a man’s back while he was swimming. 😳 Seeing this, how do people even eat this creature? 🤮🐙 pic.twitter.com/NwhXSoasjD — Prince Jidulah (@PrinceJidulah) August 1, 2026

El video habría sido grabado en Japón, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que se produjo el encuentro.

La escena generó sorpresa por el comportamiento del animal y por la tranquilidad con la que el hombre continuó nadando pese a llevar al pulpo sobre su cuerpo.

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La grabación se difundió rápidamente en distintas plataformas y acumuló numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron con asombro, humor y curiosidad ante el inusual momento.