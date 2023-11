La Swiftineta llegó para quedarse. Faltan sólo días para que la artista Taylor Swift pise la Argentina por primera vez y se presente en el estadio River Plate y la locura por la cantante estadounidense es total. Ahora se viralizó el video de un comerciante que diferencia este "movimiento musical" de otros.

Hace varias semanas que las swifties, como se hacen llamar las fanáticas de la cantante, se juntan entre amigas a hacer friendship bracelets, una costumbre que -de alguna manera- impulsó Taylor Swift y que se trata de armar pulseras con mostacillas, a la vieja escuela, para en un determinado momento del show intercambiarlas. Como todo fenómeno masivo, esto generó revuelo en comercios tales como cotillones y tiendas de accesorios.

¿De qué se trata el video viral?

Lalo es un comerciante de Once, barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires y su testimonio se volvió viral en las redes luego de que Belen Valentini lo compartiera a través de TikTok: "Para los que no lo conocen él tiene un negocio en Once que vende todo lo que necesitas para hacer #friendshipbracelets. Quiero compartir estas hermosas palabras. Si todavía no compraron pueden ayudar su emprendimiento #PAWaccesorios", escribió la usuaria.

En el video se lo puede ver al hombre sostener: "Veo que es un movimiento musical distinto a otros movimientos musicales, veo que vienen chicas jovencitas, pero también vienen profesionales, médicas, abogadas, instrumentadoras quirúrgicas, kinesiólogas... que se han enganchado con este movimiento que a mí manera de ver es un movimiento sano, que está produciendo un gran cambio en la sociedad, buscando valores buenos".

Puede interesarte

La opinión de Lalo entusiasmó tanto a las fanáticas como a quienes ven en la llegada de la cantante un movimiento que realmente arrasa. "Más alla de todo es admirable con su edad q este trabajando y luchandola y adaptandose y diciendo una gran verdad la musica tiene un mensaje" y "Yo le fui a comprar y sabía que colores venderte para cada Era, un genio", fueron algunos de los mensajes de las swifties en las redes.