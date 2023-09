El arranque de la Semana de la Moda de Nueva York vivió un momento surreal cuando un intruso se coló en plena pasarela y se hizo pasar por uno de los modelos. Sin embargo, su "inusual" atuendo fue lo que despertó las sospechas del equipo de seguridad, no así del público, que en ningún momento se percató que se trataba de un bromista.

Las semanas de la moda de Nueva York, Londres, París y Milán son el escenario donde las más prestigiosas casas de moda y marcas lujosas presentan sus colecciones vanguardistas e innovadoras. Es el epicentro donde se reúnen celebridades, artistas, cantantes, actores, deportistas y personalidades del mundo de la farándula y el entretenimiento.

No es de extrañar que en estos eventos se vean las más eclécticas colecciones que algunas veces llaman la atención no por su elegancia, sino más bien por lo estrambóticas que son. Sin embargo, en la semana de la moda de Nueva York un joven youtuber se coló en pleno desfile vestido con una bolsa de plástico y un gorro de baño. Lo insólito del momento es que el público parece no importarle demasiado y no reaccionaron en absoluto, asumiendo que sería un atuendo más de los que estaban viendo en ese desfile.

Sin embargo, cuando el bromista está llegando ya al final de la pasarela, un miembro de seguridad corre hacia él, agarrándole con contundencia y sacándole de allí en un santiamén. Poco tiempo después, se conoció que se trataba del 'youtuber' Fred Beyer, que se presentó vestido así en el desfile de Creators Inc.

Beyer es un youtuber norteamericano que en los últimos años se ha hecho muy conocido por realizar bromas pesadas, las cuales comparten en su canal de YouTube donde tiene más de 300 mil seguidores. En su cuenta, se le puede ver realizado arriesgadas actividades, desde activar alarmas contra incendios hasta comportamientos controvertidos en locales de belleza, burlas a guardias de seguridad y provocaciones a agentes de policía.