La ola de calor que golpea fuertemente a gran parte del país y es uno los principales motivos de quejas dentro de las charlas.

En varias provincias se registraron temperaturas que pasan los 40 grados, algunas acompañadas de altos porcentajes de humedad lo que provoca un ambiente bastante intolerable. Sin embargo, algunas personas observan es esta situación la posibilidad de generar contenido para sus redes sociales, con el objetivo de volverse virales.

En las últimas horas se viralizó un video de un joven rosarino que mostró la manera en la que cocinaba su almuerzo haciendo uso de la potencia de la luz solar y las temperaturas extremas.

El usuario de TikTok @liyu.tv, se volvió viral al mostrar cómo aprovechó el calor en la ciudad de Rosario para poner a prueba un experimento: freír una milanesa en la calle.



"El calor que hace en Rosario, una cosa increíble. Mira ¡Se puede hacer una milanesa en el sol!", describe en el video el usuario.

En el video, el joven muestra que colocó una sartén con aceite a calentar en una vereda donde el sol daba de lleno y al cabo de unos minutos, puso la milanesa y el aceite empezó a burbujear, lo que sucede cuando se cocina algo.

Puede interesarte

Aunque no a compartió los resultados de la comida cocida, generó miles de interacciones. Algunos de los comentarios de las y los cientos de internautas fueron: "Antes era un huevo frito, ahora una milanesa. El año que viene haces una bondiola al disco con papas fritas, y los pancitos caseros también", "Y eso que no viniste a Santiago del Estero", "Eso no es nada, en Misiones hicimos un lechón a la sombra", "Fui a comprar y cuando llegué a casa tenía media docena de huevos duros".