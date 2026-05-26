Con la proximidad del invierno, la temporada de avistamiento de cetáceos en la región registró un sorpresivo adelanto. En Las Grutas y San Antonio Oeste se celebró la llegada de las primeras ballenas, mientras que en cercanías a Viedma ya hubo avistajes de orcas. Allí, hubo un encuentro cercano que generó pánico en la costa.

La costa marítima rionegrina, en las inmediaciones de Viedma, se convirtió en el escenario de un acontecimiento inédito cuando un portentoso mamífero marino se aproximó de manera directa a la línea costera, en un movimiento similar al que realizan para cazar y es fácilmente reconocible para los lugareños ya que las playas cercanas a la capital provincial son zona de caza para las orcas.

Sin embargo, en esta ocasión la orca no iba hacia un lobo marino sino hacia una persona que paseaba en kayak cerca de la orilla. El animal marino se acercó en forma directa al hombre generando pánico entre los testigos.

#Viedma 🔴 😱Kayakista cara a cara con una Orca en la costa Atlántica.

👉 Ocurrió en la Costa rionegrina de Ensenada pic.twitter.com/dAwaiKyzWq — Edgardo Pino (@chechealumine) May 26, 2026

El impactante encuentro en la costa de Río Negro

El singular encuentro ocurrió este último 25 de mayo, en pleno feriado patrio. Una pareja que disfrutaba de una tarde tranquila en la playa de La Ensenada, ubicada en Bahía Rosas, presenció la escena extraordinaria. El momento exacto de la interacción fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Si bien las imágenes del registro fílmico se tomaron a la distancia y no permiten precisar con absoluta nitidez la mecánica exacta del hecho, se percibe con claridad el movimiento de la pequeña embarcación. En el video se observa que el kayakista se dio prisa por acercarse más a la orilla, por lo que se presume que fue consciente de que la orca se acercaba hacia él. Incluso, el bote se dio vuelta cuando el animal estaba muy cerca del navegante.

El impactante video fue compartido inicialmente por "Mili" Yahuar, contando además con los créditos de Fernando Mariño y Matías Acuña, quienes contribuyeron de manera fundamental a documentar este espectacular fenómeno natural.

Puede interesarte



En zona de caza para las orcas

Todas las playas cercanas a Viedma son zonas de caza para las orcas, por la gran colonia de lobos marinos de La Lobería. Por ello, hay científicos trabajando en la zona y por sus investigaciones muchos ejemplares están identificados. La orca del video, sería Pao (cuya identificación "oficial" e PTN-006), un imponente macho que pertenece a una de las familias de orcas más conocidas y estudiadas que habitan en la provincia de Chubut, según reveló NoticiasNet.

Los expertos manejan una hipótesis clara respecto al comportamiento del animal. Una de las versiones técnicas indica que Pao se sintió atraído por la vibración y el sonido generado por los remos al moverse en el agua. Debido a esto, es muy probable que haya confundido al kayakista con un lobo marino.

Esa hipótesis explicaría porque la orca fue directo al navegante y, cuando lo tenía a su alcance, se dio vuelta y se alejó. Al estar junto a la embarcación se habría percatado que no se trataba de una presa.

Es sumamente importante destacar que no existen registros a nivel mundial de ataques de orcas a seres humanos en el mar. A pesar de la seguridad estadística, el temor y los nervios experimentados por el navegante y los testigos ante semejante proximidad resultan completamente lógicos.