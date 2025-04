El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos episodios. Este viernes, el Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación emitió una nueva resolución, suspendiendo por 30 días las cuentas de redes sociales de Wanda en Instagram, TikTok y Facebook, debido a su desobediencia a una orden judicial relacionada con la revinculación de sus hijas con Icardi. Sin embargo, en lugar de calmarse, Wanda redobló la apuesta al lanzar una provocativa oferta en OnlyFans, una plataforma para contenido para adultos.

La medida cautelar fue dictada tras la reciente disputa en el Chateau Libertador y las tensiones entre Wanda y Mauro, y llega en medio de la definición de la revinculación de las hijas del futbolista con él.

A pesar de la suspensión, la influencer no se quedó callada y publicó en Instagram: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans", acompañada de un emoji de llama de fuego. Wanda también se mostró desafiante, escribiendo: “Yo nunca me caigo, tomo envión”, mientras compartía una imagen de un avión.

Poco después, Wanda lanzó su cuenta en OnlyFans bajo el nombre de usuario @badbitchwan, dejando claro que no iba a ceder ante la situación. "Hola.. No soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG me ACTIVO más que nunca", comentó en la plataforma. La cuenta rápidamente alcanzó miles de visitas, tanto que la página colapsó, lo que Wanda celebró en las redes sociales, indicando que los servidores habían caído. Su éxito inicial fue tan grande que, una hora después de su lanzamiento, la cuenta de OnlyFans de Wanda estaba inactiva.

En sus redes sociales, Wanda también se refirió al conflicto legal, asegurando que su abogado estaba trabajando en la posible reapertura de sus cuentas. “No sé si me van a cerrar las cuentas. Mi abogado está trabajando en eso. Sería algo injusto, ya que es una de mis principales fuentes de trabajo", comentó. Mientras tanto, compartió fotos de sus hijas patinando y disfrutando de regalos, como muñecos de Hello Kitty, y mostró su rutina diaria de alimentación saludable y ejercicio, algo que también generó interacción con sus seguidores.

En el informe judicial fechado el 4 de abril de 2025, se detalla que Wanda Nara incurrió en desobedecer una orden previamente consentida de asegurar la asistencia de sus hijas a una cita de revinculación con su padre, Mauro Icardi. Esta acción fue considerada un obstáculo en el proceso de reencuentro entre padre e hijas, lo que afecta los derechos de las menores según la Convención sobre los Derechos del Niño. Ante esta desobediencia, el Juzgado Civil resolvió suspender sus redes sociales y derivó el caso a la Justicia Penal para evaluar posibles consecuencias legales adicionales. La abogada de Icardi, Lara Piro, advirtió que "la Justicia dispondrá qué sucede si sigue incumpliendo las resoluciones".