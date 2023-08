Nach #Gießen, jetzt dasselbe Spiel bei einem Eritrea Festival in Schweden, Järvafälet/Stockholm.



Schweden sprechen von 1000 Migranten die sich gegenseitig steinigten, Zelte und Grasflächen in Brand setzten.



Wir sollten nicht gezwungen werden so zu leben #Remigration pic.twitter.com/sObNoisaOE