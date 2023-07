Un tornado arrasó la localidad de Greenwood, Indiana, desmantelando edificios y lanzando escombros a alturas considerables. Su velocidad fue notablemente alarmante. Te mostramos los increíbles videos aquí

Durante la jornada de este domingo 25 de junio de 2023, Estados Unidos alertó a su población acerca del inminente paso de una serie de tornados para diversas regiones de la Unión Americana. El tornado más poderoso causó severos daños en la localidad de Greenwood.

El servicio meteorológico de Estados Unidos dijo que era recomendable que los habitantes de Indiana se resguardaran en un lugar seguro hasta que el fenómeno se diluyera en su totalidad. Testigos y residentes de la localidad de Greenwood, captaron en video los momentos justos en que un tornado destruyó varias casas que sucumbieron ante la intensidad del fenómeno.

De acuerdo con el servicio meteorológico de Estados Unidos, una de las entidades más afectadas fue el estado de Indiana, que de inmediato mostró las primeras consecuencias del paso de la extensa y poderosa columna de aire. Imágenes de un tornado en Indiana, circulan en las redes sociales en donde de inmediato se hicieron virales debido a la magnitud del suceso y las consecuencias materiales que provocó el fenómeno que además dio muestra del poder de la naturaleza.

Cabe señalar que la velocidad y la fuerza que caracterizan a este tipo de fenómenos han destruido varias casas de la localidad de Greenwood, situación que fue documentada por algunos residentes que por fortuna resultaron ilesos.

En las imágenes que fueron publicadas en redes sociales se puede apreciar como el tornado avanza con rapidez, además de que se encuentra compuesto por una serie de escombros de los inmuebles que fue destruyendo a su paso por Indiana, se observa como estos escombros vuelan por los aires y algunos hasta son expulsados por la misma columna de aire durante su devastador recorrido.

Además de advertir a las regiones de Greenwood, el servicio meteorológico de Estados Unidos, también alertó sobre tornados a otras entidades como Michigan y Ohio para que se mantuvieron alertas acerca de más ráfagas de viento.

A tornado watch has been issued for parts of Indiana, Michigan and Ohio until 8 PM EDT pic.twitter.com/835VtV9krN

— NWS Tornado (@NWStornado) June 25, 2023