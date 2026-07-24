El viento sopla del sector este a 6 km/h y la visibilidad es de 12 kilómetros. El pronóstico anticipa una jornada con abundante nubosidad y una mejora de las condiciones durante la tarde. El fin de semana continuará el ascenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 22°C para el domingo.

La ciudad de Santa Fe transita este viernes 24 de julio una mañana fresca y húmeda, con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 11,8°C, de acuerdo con los datos registrados durante las primeras horas del día. La humedad alcanza el 94%, mientras que el viento sopla del este a 6 kilómetros por hora y la presión atmosférica se ubica en 1014,8 hPa.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la jornada tendrá diferentes condiciones a lo largo del día. Durante la mañana existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de que se registren lloviznas, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones débiles en las primeras horas.

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Para la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias descenderá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%. La temperatura alcanzará una máxima de 18°C, con viento del noreste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas. La temperatura descenderá hasta los 14°C y el viento mantendrá su dirección predominante del noreste, también con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN actualizado este viernes a las 5:57, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante los próximos días y se espera un progresivo aumento de las temperaturas.

Sábado: se espera una jornada con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C. El ascenso térmico marcará el comienzo de un fin de semana más templado en la ciudad de Santa Fe.

Domingo: el termómetro continuará en ascenso, con una mínima prevista de 12°C y una máxima de 22°C. Será una de las jornadas más cálidas del período, con temperaturas agradables durante la tarde.

Lunes: el inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia de aumento de las temperaturas. Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, por lo que la jornada podría convertirse en la más cálida de los próximos días.