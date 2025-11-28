Video
Viernes negro para Colapinto: despisto y termino ultimo en la practica libre en Qatar
Una salida de pista en su intento con goma blanda lo dejó en el último puesto en el circuito de Lusail.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
El Circuito Internacional de Lusail tiene una extensión de 5,418 kilómetros.
En la única práctica libre, una salida de pista en su intento con goma blanda lo dejó en el último puesto.
El argentino buscará revancha desde las 14:30 cuando afronte la clasificación para la carrera Sprint de este sábado.
