El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

El Circuito Internacional de Lusail tiene una extensión de 5,418 kilómetros.

En la única práctica libre, una salida de pista en su intento con goma blanda lo dejó en el último puesto.

El Alpine no está siendo dócil en las calles de Catar, acá Colapinto se va largo en la C13 y daña levemente el piso. 🫠#F1 #QatarGP pic.twitter.com/GVhr59tYhn — Colapinto.info (@Colapinto_info) November 28, 2025

El argentino buscará revancha desde las 14:30 cuando afronte la clasificación para la carrera Sprint de este sábado.