El Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito que el oriundo de Pilar conoce bien y donde en 2024 sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1, se presentaba como una oportunidad para que el argentino buscara un mejor desempeño.

Sin embargo, el viernes fue una jornada de altibajos.

De más a menos: el desarrollo de la jornada

Colapinto salió a la pista de Bakú con el objetivo de mejorar la 19° posición obtenida en la primera práctica libre. En su primera vuelta rápida con neumáticos blandos, el argentino se colocó provisoriamente en el 9° lugar con un tiempo de 1:44.996.

En su segundo intento, logró mejorar su registro a 1:44.237, marcando micro récords en el tercer sector y ascendiendo al 14° puesto. Tras esta primera tanda, el equipo ingresó el auto a boxes para realizar cambios en el setup del A525.

Los Alpine siguen con las mismas complicaciones de la temporada. Crédito: Alpine

De regreso en la pista, Colapinto montó neumáticos medios y volvió a mejorar, marcando un tiempo de 1:43.329.

A pesar de esto, no pudo mantener un ritmo constante y en su siguiente intento solo bajó unas milésimas, con un 1:43.322 que lo hizo descender al puesto 16. La suerte no estuvo de su lado en un último intento, cuando un leve toque con las barreras en el tercer sector arruinó una vuelta que venía muy bien.

El desafío del ritmo de carrera

Con poco más de 20 minutos para el final de la segunda práctica, el equipo Alpine decidió cambiar el plan de trabajo y enfocarse en la simulación de ritmo de carrera para el domingo.

Este cambio de estrategia, junto con el bajo rendimiento del auto, lo dejó en el fondo del clasificador, una situación que se ha vuelto común para el equipo esta temporada.

Los tiempos del piloto argentino en esta última parte de la sesión promediaron los 1:47.200, muy lejos de los registros de los demás equipos en la parrilla. La combinación de la estrategia de Alpine y las limitaciones del A525 hacen que sea un desafío para Colapinto luchar por posiciones fuera del último puesto en lo que resta del fin de semana.

Alerón más descargado

El equipo Alpine decidió apostar por una arriesgada configuración aerodinámica en el Gran Premio de Azerbaiyán, utilizando un alerón trasero de baja carga similar al de Monza. Esta decisión, motivada por la desventaja de velocidad en recta que el equipo sufre, fue un intento de ganar rendimiento en la larga recta principal de Bakú.

Sin embargo, el experimento no dio el resultado esperado en la primera sesión de entrenamientos libres. Los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly se encontraron con un monoplaza difícil de manejar en las secciones más técnicas del circuito urbano, terminando la sesión en las últimas posiciones y a 2.5 segundos del líder.

A pesar de registrar velocidades punta competitivas en recta, los tiempos de vuelta de los pilotos de Alpine fueron muy lentos, quedando a casi un segundo de su compañero de equipo, Esteban Ocon, quien corrió con un Haas en esta prueba y terminó 18°.

Tras el fracaso de la prueba, los ingenieros de Alpine cambiaron rápidamente a una configuración más tradicional y de mayor carga aerodinámica. Ahora, el equipo debe trabajar para recuperar el terreno perdido y mejorar sus resultados para el resto del fin de semana.