Villa Allende: un auto se estrelló contra un comercio y dejó dos heridos
El impactante accidente ocurrió en la intersección de Avenida Goycochea y Maipú, en el Barrio Centro de la localidad.
Este lunes, un siniestro vial tuvo lugar en Villa Allende, cuando un automóvil VW Senda perdió el control e impactó contra la pared de un local comercial. El suceso ocurrió específicamente en la intersección de Avenida Goycochea y Maipú, en el Barrio Centro de la localidad.
Como consecuencia de la fuerte colisión, tanto el conductor como el acompañante del vehículo resultaron con politraumatismos. Ambos fueron rápidamente asistidos y trasladados en ambulancia al Hospital de La Calera para recibir atención médica especializada.
Personal policial y bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación y realizar las pericias correspondientes. Las primeras informaciones sugieren que los ocupantes del rodado habrían perdido el control del mismo, lo que derivó en el trágico impacto.
Las autoridades continúan investigando las causas exactas que llevaron a que el vehículo se descontrolara en esta concurrida zona de Villa Allende.