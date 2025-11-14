La tensión volvió a encenderse —literalmente— en Villa California (zona de la costa de Santa Fe) durante la madrugada del viernes. Minutos después de las 2, vecinos de la zona de De las Sombras y Eucaliptus redujeron a un hombre al que vinculan con distintos incendios ocurridos en el barrio durante las últimas semanas.

El procedimiento quedó registrado en un arresto civil que derivó en la intervención inmediata del personal del Comando Radioeléctrico, quienes al llegar encontraron a dos hombres sujetando a otro en el piso.

Según relataron a viva voz, el retenido tendría relación con un foco ígneo reciente y con otros hechos similares ocurridos días atrás.

Pirómano detenido en Villa California. Foto: Gentileza

El aprehendido fue identificado como J. V., de 40 años, domiciliado en la ciudad de Santa Fe. La denuncia quedó asentada “de oficio” y la víctima fue consignada como la sociedad, bajo la calificación provisoria de estragos dolosos.

Los uniformados procedieron a trasladarlo a Medicina Legal, donde fue examinado por el galeno de turno. El profesional constató contusiones y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, lesiones que —según aclaró el personal policial— ya se observaban al arribo de la patrulla.

Derivado al Cullen

Por la gravedad de las heridas, el médico forense sugirió su derivación al Hospital José María Cullen para estudios de mayor complejidad.

A las 5.45, personal del CRE informó que todavía no había podido elevar las actuaciones a la Comisaría Distrito 14 de Rincón porque el implicado seguía bajo evaluación médica.

Otros incendios en el barrio

La investigación quedó en manos del fiscal Filippi. Uno de los puntos clave será analizar los videos aportados por los vecinos y determinar si el detenido es el mismo individuo que habría protagonizado dos ataques incendiarios previos en Villa California.

El implicado fue trasladado detenido a sede policial. Foto: Gentileza

Los moradores del sector todavía recuerdan con preocupación los episodios ocurridos la semana pasada. Primero, una lancha que estaba guardada en un predio fue devorada por las llamas en cuestión de minutos. Días más tarde, un automóvil estacionado frente a una vivienda apareció envuelto en fuego durante la madrugada.

Ambos hechos quedaron registrados como incendios intencionales y generaron alarma entre los vecinos, que desde entonces se mantienen en estado de alerta, instalando cámaras y coordinando grupos de vigilancia comunitaria.

La comunidad, clave en el avance de la causa

Las imágenes obtenidas por los propios habitantes —que filmaron la aprehensión y parte de los movimientos previos del sospechoso— serán ahora material central para determinar si el hombre tuvo participación en la seguidilla de ataques.

La fiscalía también analiza otros registros de cámaras privadas que podrían aportar claridad sobre los desplazamientos del hombre detenido.