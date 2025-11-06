La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi diez años en Villa Cañás.

Según consta en la acusación, el imputado se habría aprovechado de la convivencia con la menor para someterla sexualmente de forma reiterada. Los hechos comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años y se prolongaron hasta que, ya adolescente, pudo abandonar el domicilio que compartían en diciembre de 2024.

Detalles de los delitos imputados

La fiscal Cavallero describió que el acusado habría cometido múltiples abusos de carácter sexual: tocamientos en partes íntimas, acceso carnal y obligarla a realizar distintas prácticas. Todo esto ocurrió en reiteradas oportunidades y durante un período extenso, lo que agrava la imputación.

Andrea Cavallero, la fiscal que llevó adelante la investigación.

La denuncia fue radicada por la joven en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido de la vivienda. A partir de allí, se inició una investigación que derivó en la detención de Marcelo en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Puede interesarte

Rechazo al pedido de prisión domiciliaria

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Mauro Blanco, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a este pedido, y el juez Mauricio Clavero terminó rechazándolo. En su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado puede continuar con el tratamiento médico pertinente bajo la atención del servicio penitenciario.

Mauricio Clavero, juez de la causa.

Camino al juicio oral

Días atrás, la fiscal Cavallero presentó la acusación formal contra Marcelo y solicitó una pena de 18 años y medio de prisión. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 26 de noviembre, paso necesario antes del inicio del juicio oral y público.

De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de delitos sexuales en contextos familiares, especialmente cuando las víctimas logran romper el silencio tras años de padecimientos.