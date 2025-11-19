Dos hermanos fueron víctimas de una brutal golpiza este viernes en el barrio porteño de Villa Crespo y uno de ellos está internado en grave estado. Dos de los agresores fueron detenidos y un tercero sigue prófugo.

Las víctimas fueron identificadas como José y Leonardo Morel, quienes estaban tomando una cerveza en un kiosco, ubicado al lado del departamento en el que viven, cuando llegaron los agresores.

Los hermanos charlaban con el resto del grupo de amigos, cuando uno de los agresores lo atacó por la espalda y le pegó dos piñas en la cara.

Cuando José quiso responder a la agresión, un hombre vestido con una remera azul le pegó una brutal trompada en la cara que lo tiró al suelo. Ya en el piso, le pegó una patada en la cabeza.

Los dos hermanos fueron trasladados de urgencia al Sanatorio Güemes, con heridas de extrema gravedad.

José sigue internado en terapia intensiva, a causa de una fractura de cráneo y de tabique. Su hermano, Leonardo, ya recibió el alta médica y este martes realizó la ampliación de la denuncia.

#LaPlata Dos hermanos sufrieron una brutal golpiza tras una discusión en un kiosco en Villa Crespo. Una de las víctimas tuvo una fractura de cráneo y tabique. Dos de los agresores fueron detenidos y un tercero sigue prófugo. La secuencia quedó filmada. pic.twitter.com/juKmmfuMry — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 18, 2025

Según la denuncia radicada en la Comisaría 15B, la agresión comenzó con una discusión que se desató en el kiosco. Las víctimas relataron que, tras el altercado inicial, los agresores se retiraron del lugar.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Unos 40 minutos después, los mismos agresores regresaron acompañados de varios amigos y atacaron salvajemente a los hermanos Morel en la zona de Avenida Corrientes al 5900.

La denuncia presentada ante la policía fue ampliada este martes en la fiscalía. Un dato que suma tensión al caso es que tanto las víctimas como los agresores residen en el mismo edificio, lo que plantea un complejo escenario de convivencia y escalada de violencia que podría desatarse de un momento a otro.

Con el transcurso de las horas, los investigadores identificaron a todos los hombres que pertenecían al grupo de agresores. Todo bajo la sospecha de que se trató un acto planeado.

Este lunes fueron detenidos dos de los hombres que atacaron brutalmente. Uno de ellos pertenecería a la barrabrava del Club Atlético Atlanta.

Un tercero seguiría prófugo, pero ya estaría identificado a través de las cámaras de seguridad. Formaría parte de la barrabrava del Club Atlético Independiente.

La causa judicial todavía no está caratulada, pero se encamina hacia una imputación por lesiones agravadas. La calificación final dependerá de la evolución de José Morel.