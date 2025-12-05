Una joven de 20 años, aproximadamente, murió este jueves por la tarde como consecuencia de la caída de un andamio de una obra en construcción y el golpe impactó sobre la cabeza de la víctima, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según el parte policial, el hecho se alertó en base a un llamado al 911, donde se informó sobre una mujer desvanecida en la Avenida Chivilcoy a la altura 3600.

En la emergencia, se informó que la víctima recibió el impacto de la estructura de la obra en construcción y allí se constató la situación, así como también se identificó a la damnificada, además de constatarse la edad y el deceso como producto del incidente.

El SAME trabajó en el lugar y confirmó el fallecimiento de la joven, asimismo, el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 que labró actuaciones bajo el cargo de homicidio culposo.

El arquitecto encargado de la obra es un hombre de 79 años y quedó imputado en los documentos correspondientes, a partir de la intervención de dicha entidad.