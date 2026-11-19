Un hombre disfrazado de mujer intentó asaltar una joyería de Villa Gesell, pero la empleada del local lo enfrentó y logró frustrar el robo. El delincuente escapó sin llevarse nada y se dio a la fuga en una camioneta en la que lo esperaban otros integrantes de la banda.

El episodio ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 18:20, en un local ubicado sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en pleno centro de la ciudad. Según las primeras reconstrucciones, el sospechoso ingresó al comercio vestido con prendas femeninas, amenazó a la empleada y pasó detrás del mostrador.

Sin embargo, la situación cambió cuando la trabajadora se resistió y comenzó un forcejeo con el asaltante. Ante esa reacción, el hombre desistió del robo y escapó del lugar sin llevarse dinero ni ningún objeto de valor.

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La propietaria del comercio decidió no hacer una denuncia formal, pero la Policía inició una investigación a partir de las primeras actuaciones y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del Centro de Monitoreo municipal.

@BarreraGusOk la inseguridad en Villa Gesell es responsabilidad exclusiva del garantismo que Usted profesa junto a sus funcionarios y el séquito mayoritario de concejales que conforman su elenco estable en el HCD militando el mismo garantismo con el que @Kicillofok destruyó PBA y su gobierno, nuestra ciudad. — Daniel Rodríguez Rodríguez (@DanyRRok) November 18, 2026

A partir de las imágenes, los investigadores pudieron reconstruir la fuga e identificar el vehículo utilizado por los delincuentes: una camioneta Peugeot Expert gris que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Además, detectaron que circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata. El seguimiento de las cámaras permitió establecer que la camioneta había ingresado a Villa Gesell el día anterior al intento de asalto, alrededor de las 16.

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Los registros también mostraron que otras personas aguardaban dentro de la Peugeot Expert y participaron de la fuga junto al hombre que había ingresado a la joyería.

La investigación continúa y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar y localizar a todos los involucrados en el intento de robo.