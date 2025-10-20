El último sábado al mediodía, personal de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (PAT) intervino en una red de riña de gallos y apuestas ilegales en Villa Gobernador Gálvez. En el operativo, fueron rescatadas 11 aves, y se incautaron casi un millón de pesos y teléfonos celulares. En el hecho, caratulado de maltrato animal y apuestas ilegales, fueron detenidas 14 personas

Tras un llamado que alertaba sobre la presencia de personas que portaban armas de fuego y actividades de apuestas con aves de combate, integrantes de las PAT se hizo presente en un inmueble ubicado en Alvear al 800, jurisdicción de la Comisaría 25ª de la vecina localidad.

Al llegar al lugar, el personal policial se encontró en el ingreso con un hombre y una mujer. Tras escuchar sonidos de aves provenientes del interior, ingresó al patio trasero de la propiedad, detalla la información brindada a la prensa.

En el lugar, se constató la presencia de un cuadrilátero improvisado con una pileta de lona, en cuyo interior se encontraban dos gallos de riña enjaulados, rodeados de varias personas. Si bien algunas de ellas intentaron darse a la fuga por los techos linderos, en total fueron detenidas 14 personas, 13 hombres y una mujer, mayores de edad.

(Dirección General de Policía de Acción Táctica)

En el operativo fueron rescatadas once aves, que eran utilizados como gallos de riña. Además, se secuestraron la mencionada pileta de lona, 969.000 pesos en efectivo y un billete de un dólar, y diez teléfonos celulares.

El parte detalla que en el lugar se hallaron “elementos para el cuidado y mutilación de aves” que contemplan dos bolsos tipo morral con lijas, sierras tipo caseras de mano, cinta hipoalergénica, hilos encerados, jeringas, agujas de inyección y sutura y varias púas de metal.

Tras las detenciones, se solicitó la presencia de la Policía Ecológica para la atención y resguardo de las aves secuestradas.