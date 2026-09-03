Los cadáveres fueron encontrados en la mañana de este jueves en la conocida Bajada del Espinillo. Hay un operativo de la Policía y Bomberos en la zona, ya que se busca un tercer cadáver en el río

Dos cuerpos fueron encontrados en la mañana de este jueves dentro de un auto que estaba incendiado. El hallazgo se dio en la bajada del Espinillo de Villa Gobernador Gálvez, en las inmediaciones a Cargill. Bomberos Zapadores y la Policía llevan adelante un operativo en la zona. Se busca también a una persona que fue vista tirarse al río desde ese lugar y no salió a flote.

Los dos cadáveres fueron localizados después de que un pescador llamara al 911 como consecuencia de ver a varios metros a una persona que se había tirado al río y no había salido a la superficie. Cuando llegaron los agentes del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez y los Bomberos vieron los dos cuerpos en el interior de un Corsa calcinado.