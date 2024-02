El dueño del coche, un Chevrolet Aveo, fue abordado por dos hombres cuando esperaba a su hija que salía de la casa de una amiga. “Trabajamos 20 años para comprarlo y como si nada vienen, te roban y no podés hacer nada”, lamentó la esposa

Un asalto a mano armada sufrió un hombre y su hija de 15 años en Villa Gobernador Gálvez. Dos ladrones, uno de ellos armado, le sustrajeron el auto y huyeron.

En diálogo, el dueño del auto, un Chevrolet Aveo color gris, patente KWQ 082, contó lo sucedido: “Tenía que buscar a mi hija en lo de una amiga. Cuando salió, dos hombres me apuntaron a la cabeza con una 38, uno me dijo «te mato a la nena». No sabía si el otro tenía un arma”, comenzó el relato.

“Llevateló, las llaves están en el auto”, fue la respuesta de la víctima, quien a esa altura estaba totalmente afectado, sobre todo, por la presencia de su hija en el lugar.

Al respecto, también habló la esposa, quien lamentó: “Trabajamos 20 años para comprarlo y como si nada vienen, te roban y no podés hacer nada”, dijo y agregó: “Como todo el mundo, en los barrios estamos muy desprotegidos”.