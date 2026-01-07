La tarde del domingo terminó en pesadilla para una madre y su hija de 16 años en Villa Luzuriaga, cuando cuatro ladrones las atacaron a golpes y les robaron el auto.

Todo sucedió en la esquina de Perito Moreno y Miguel Cané, casi Marconi, cuando ambas salieron a comprar regalos para Reyes y fueron sorprendidas por una banda de delincuentes armados.

Según el relato del marido de la víctima, los delincuentes se dividieron en dos grupos. Dos de ellos se abalanzaron sobre la mujer y su hija, que pensaron que los asaltantes querían entrar a su casa. Por eso, en medio del pánico, tiraron las llaves por la reja para evitar que accedieran a la vivienda.

La situación se volvió aún más violenta y la mujer terminó en el piso, y le hicieron golpear la cabeza contra la vereda de cemento. Los ladrones la atacaron sin piedad y se llevaron el auto familiar. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

“Estoy tranquilo que las tengo con vida”

“La golpeó como si fuera un tipo grande, la lastimó”, contó el marido de la víctima, todavía conmocionado por lo que vivieron. “Estaban armados, inclusive mi hija la tapa a la madre porque le apuntaban en la cara. Fue un caos”, agregó.

El hombre detalló cómo se desarrolló el ataque: “Mi hija los vio pasar, pero siguieron de largo. Los otros dos se pusieron detrás del árbol para que los tapen. Después vinieron corriendo y las golpearon”.

A pesar de la brutalidad del asalto, el hombre se mostró aliviado porque ambas sobrevivieron: “Estoy contento y tranquilo porque están con vida. Tuvimos que hacerles estudios, mi mujer tiene siete puntos, pero no llegó a partirle el cráneo”.

Sin embargo, el hombre aseguró que viven con temor en su propio barrio: “Estamos desprotegidos y viviendo entre inseguridad”, lamentó.

Incluso, se supo que horas después se registró otro robo en Fitz Roy y La Pampa, también en Villa Luzuriaga. Allí, una banda de ladrones robó una camioneta y, en medio del asalto, uno de los delincuentes aprovechó para atacar a otro vecino.