La víctima de violencia de género fue agredida en un descampado. Al hombre solo le dieron la perimetral.

De acuerdo a su relato, la mujer, identificada como F., había salido con Martín. A.P. el viernes pasado por la noche. Fueron al casino y luego se encontraron con dos amigos en un local bailable, donde comenzaron a pelear.

Tras esto, la pareja fue rumbo a su casa, pero de repente, el hombre decidió cambiar de dirección y se dirigió hacia un descampado, en donde la habría atacado.

"Ya en la madrugada del sábado, se puso cargoso, me dijo que no podía ir a ningún lado, me dijo que yo me iba a 'putear', que seguro estaba con otro", expresó F.

"Estaba tan pesado, no solo conmigo sino con mis amigos, que le digo 'vámonos”, contó la mujer, quien agregó que fueron a comer a un lugar antes de acudir al descampado.

La agresión en el descampado de Corrientes

"Subimos a la moto y me llevó a un descampado. Comenzó a insultarme, cuando me quise acordar me sentó de una piña. Me decía '¿Te gusta que te pegue? Ahora, sí, pegame'. Me empezó a morder, quería sacarme la oreja y la nariz", reveló.

La víctima dijo que recibió trompadas, patadas y mordidas hasta “quiso pasarme por encima con la moto”. Y detalló: "En el forcejeo logré tirarle la moto, ahí me sentó de otra piña y la emprendió contra mi nariz".

"Pensé que eran mis últimos minutos de vida", aseguró la mujer tras la agresión de su novio, quien regresó a su casa, tomó sus cosas y se marchó. "Él ya tiene denuncias por violencia de género con su otra ex pareja", contó.

Tras la golpiza, F. le solicitó ayuda a los vecinos de la zona, pese a que estaba semiinconsciente. "Cuando llegó la Policía, tenía la oreja casi colgando, con raspones, ensangrentada", mencionó en declaraciones a un medio local, y agregó: "Está más que claro que quiso hacerme desaparecer".

Luego, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer. El hombre continúa en libertad y solo le indicaron que tienen una restricción perimetral.