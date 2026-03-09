Un operativo policial por un caso de violencia de género en la zona sur de Rosario terminó con la utilización de una pistola Taser para reducir a un hombre que amenazaba a los agentes dentro de una vivienda.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cerca de las 23.30, en un domicilio de Lavalle al 4100. Según se informó, la víctima llamó a la Policía y advirtió que su pareja se encontraba en estado de agresividad y exhibía por una ventana un cuchillo tipo carnicero.

Ante ese escenario, desde la Central 911 solicitaron la presencia de un operador de pistola Taser para aplicar un uso gradual de la fuerza. Al ingresar a la planta alta del inmueble, los efectivos se encontraron con el sospechoso, de 32 años, que sostenía una pesada viga entre sus brazos.

#SantaFe Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran… pic.twitter.com/NHcjP9OL8V — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 9, 2026

Frente a la amenaza, un suboficial desplegó el arma de baja letalidad para inmovilizar al agresor y permitir su reducción. Luego, los uniformados lograron colocarle las esposas de seguridad y controlar la situación sin que se reportaran consecuencias mayores.

Puede interesarte

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de unos 80 centímetros de largo. El detenido, identificado como Brian M., fue trasladado a la seccional 21ª de la Unidad Regional II, donde quedó a disposición de la Justicia.