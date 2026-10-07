Rodrigo Daniel Carrica (37), el hombre que quedó registrado en un video mientras golpeaba a su pareja y le eliminaba contactos de sus redes sociales en Tapalqué, fue arrestado y detenido este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes judiciales.

La detención fue solicitada por el fiscal Marcelo Fernández, —titular de la UFI N° 1 de Azul que lleva adelante la investigación— y ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul. La medida se concretó luego de que la causa avanzara y cambiara sustancialmente la calificación legal con la que se había iniciado el expediente.

Es que, Carrica ahora está acusado de amenazas agravadas por el uso de arma en dos hechos, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en otros dos episodios y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

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Hasta este lunes a las 16, el acusado permanecía en libertad. La novedad se conoció después de que se viralizara el estremecedor video en el que se escucha a la víctima suplicarle reiteradamente que deje de golpearla mientras Carrica tiene en su poder su teléfono celular y elimina y bloquea contactos de sus redes sociales.

“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a la mujer en uno de los momentos de la grabación. “Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, continúa Carrica mientras manipula el celular. Luego se escucha un golpe.

“Violencia” Porque le sacó el teléfono, y le pegaba en la cara mientras le bloqueaba y eliminaba los que había agregado ella a redes: ocurrió en Tapalque, Buenos Aires. https://t.co/U86gcfcdk6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026

Antes de la detención de Carrica, la víctima brindó una entrevista televisiva en el programa “Desayuno Americano” (América) en la que relató otros episodios de violencia que, según aseguró, sufrió durante la relación y manifestó abiertamente su temor por encontrarse el acusado en libertad.

La mujer contó que mantuvo con Carrica una relación de aproximadamente cuatro años, con separaciones y reconciliaciones, y describió una escalada de violencia.

“Cualquier discusión era para los golpes”, aseguró. Como ejemplo, relató que si se encontraba con amigas, Carrica posteriormente se lo recriminaba y la golpeaba.

También describió las amenazas que recibía cuando intentaba alejarse de él o denunciar lo que estaba viviendo. “Él me decía que me iba a cortar en pedacitos y me iba a comer”, afirmó la mujer al recordar lo que le decía Carrica.

En ese momento, el agresor todavía estaba en libertad y la mujer manifestó que desconocía dónde se encontraba. “Yo tengo miedo que él venga, me mate, se mate él y quede todo así... Que me haga cosas inimaginables”, expresó.

La víctima también contó que tiene un hijo de cinco años y aseguró que el niño había presenciado situaciones violentas. Según su relato, Carrica ingresaba a su casa y rompía objetos delante del menor, quien le pedía que se detuviera.

En otro tramo de la entrevista realizó una acusación todavía más grave: sostuvo que Carrica la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla: “Se excitaba”, sintetizó.

La investigación comenzó el 28 de septiembre, luego de que la mujer fuera atendida en el Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

En la entrevista televisiva, la propia víctima reconstruyó aquella jornada. Contó que Carrica se encontraba en su casa y que no quería retirarse. Luego de una crisis, fue trasladada al hospital, donde los médicos advirtieron las lesiones que presentaba y realizaron un informe médico.

Según su relato, mientras permanecía internada, Carrica se presentó en el hospital e intentó verla, pero la Policía le impidió ingresar.

Posteriormente, la mujer manifestó ante las autoridades que sufría violencia de género por parte de Carrica y ratificó sus dichos al formular la denuncia.

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El caso adquirió repercusión después de que ella misma decidiera publicar las imágenes de las agresiones en las redes sociales. Según explicó posteriormente, tomó esa decisión porque sentía que necesitaba hacer pública su situación para protegerse.

La víctima recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), de profesionales de salud y de la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. También recibió asistencia psicológica y psiquiátrica.

En un primer momento se habían dispuesto medidas cautelares de restricción. Ahora, con la ampliación de la acusación y el pedido formulado por la Fiscalía, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul ordenó la detención de Carrica.