Un hombre de 33 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de golpear a su pareja en dos oportunidades. En el último episodio, ocurrido el 28 de septiembre, le dio una patada en el abdomen pese a saber que estaba embarazada; horas después, la mujer perdió todo el líquido amniótico y los médicos determinaron que el embarazo era inviable

La víctima quedó internada en el Hospital Italiano de Rosario. El acusado fue identificado como Leonardo N., de 33 años, y quedó bajo prisión preventiva efectiva por 90 días por disposición del juez Aldo Bilbao Benítez.

La imputación fue realizada por la fiscal Florencia Vergili el pasado 2 de octubre en una audiencia en la que se le atribuyeron dos hechos de lesiones dolosas leves calificadas por la relación de pareja, en un contexto de violencia de género, en concurso real y en calidad de autor.

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Uno de los episodios ocurrió en septiembre, durante la tarde, en un domicilio de Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo con la imputación, Leonardo N. arrojó un termo contra su pareja, que impactó en la cabeza de la mujer y le provocó una herida abierta. Como consecuencia de la agresión, tuvo que ser atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

El segundo hecho ocurrió durante la mañana del 28 de septiembre. Según la Fiscalía, el acusado ejerció violencia física contra su pareja y le dio una patada en el abdomen, pese a que sabía que estaba embarazada.

Posteriormente, mientras se encontraban en medio de una discusión en la Terminal de Ómnibus de Rosario, la mujer sufrió pérdida de líquido y fuertes dolores abdominales. Recibió asistencia médica de emergencia en el lugar y luego fue trasladada al Hospital Centenario.

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Más tarde quedó internada en el Hospital Italiano, donde los profesionales le informaron que el embarazo era inviable debido a la pérdida total del líquido amniótico. Finalmente, debió ser sometida a una evacuación uterina.

Para la Fiscalía, los episodios se produjeron en un contexto de violencia de género. Leonardo N. y la víctima mantenían una relación de pareja desde hacía nueve meses.

Tras la audiencia imputativa, el juez Bilbao Benítez tuvo por formalizada la acusación y dispuso que el hombre permanezca detenido durante 90 días mientras avanza la investigación.