El grave episodio de violencia de género se desencadenó pasadas las 21 del domingo en la ciudad de Casilda, teniendo como epicentro inicial el domicilio de la hermana de la víctima, ubicado en la zona de Mitre al 600 de esa localidad del sur santafesino.

Según la información proporcionada por fuentes policiales, la mujer se encontraba de visita en el lugar junto a su pequeña hija cuando su expareja, un joven de 18 años, se presentó en la vivienda.

En circunstancias que son materia de investigación, una discusión entre ambos derivó en una violenta agresión. El joven empujó a la mujer con fuerza, provocando que su cabeza impactara contra una pared. Acto seguido, y en medio de la conmoción, el agresor tomó a la hija que tienen en común y se retiró del lugar.

La madre, inmediatamente, salió en su persecución y logró recuperar a la niña en el domicilio del propio agresor. Horas después de este primer incidente, el mismo individuo regresaría a la vivienda de Mitre al 600 y, en un acto intencional, la incendiaría.

Intervención policial y detención

Tras la denuncia de la víctima, personal del Comando Radioeléctrico de Casilda desplegó un operativo que culminó con la aprehensión del joven de 18 años. El sospechoso fue sindicado como el autor de las lesiones sufridas por su expareja y como el responsable del incendio intencional que afectó la morada de Mitre al 600, donde se desencadenaron los primeros hechos de violencia.

La causa en el Ministerio Público de la Acusación

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ha iniciado una investigación exhaustiva del caso. La carátula provisoria de la causa contempla los delitos de violencia de género, lesiones graves y daño por incendio intencional, a la espera de las pericias y declaraciones que permitan esclarecer todos los pormenores del dramático suceso.