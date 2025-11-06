Ana Marquis, una mujer que navegaba en lancha junto a su marido y amigos, recibió un disparo en el pulmón, durante el recorrido por el Arroyo Correntino de Escobar, ubicado entre los ríos Paraná y Luján y, mientras la víctima permanece en terapia intensiva, aún se investiga la identidad del autor del hecho.

Marquis paseaba junto a siete personas del barrio El Naudir, hacia el río Luján, embarcación conducida por su marido Martín, a quien la mujer le advirtió que no podía respirar por lo que el hombre notó que la zona herida había empezado a sangrar, cedió el timón y 15 minutos después, llegaron al Hospital de Escobar, para luego ser trasladada al Sanatorio Otamendi.

Tras el impacto que le perforó el órgano, su marido reveló que en el transcurso del viaje, la mujer estaba “pálida, con los labios blancos y atravesaban una escena de horror, muy angustiados, nerviosos y conmovidos”.

🚨 NAVEGABA POR UN ARROYO, RECIBIÓ UN DISPARO

- La mujer baleada fue atendida primero en Escobar y la derivaron a un sanatorio de Caba.

- En total, en la embarcación había 8 personas.

- Se desconoce el móvil del ataque.

- Investiga la fiscalía 5.

pic.twitter.com/nFAC5tcqVx — Vía Szeta (@mauroszeta) November 6, 2025

Esta tarde, Martín sostuvo que su mujer “fue operada en el Hospital Otamendi -CABA-” y enfatizó en que el proceso se mantiene en mejoría. No obstante, sostuvo: “Fue muy grave lo que pasó y no hablamos de una desgracia porque faltó nada para que lo sea”.

“Fue una locura porque vi el disparo. En ese momento timoneaba y para la velocidad que daba la lancha tardamos 15 minutos y yo sentí que era una vida entera. Me di cuenta que nos habían disparado cuando vi el orificio de la bala calibre 22”, relató.

En línea, recordó que durante el trayecto “no pensó nada”: “Fue un momento de confusión tan grande pero ella estaba siempre consciente. No tengo mucho registro de ese momento. Emocionalmente, ella siempre estuvo muy entera y eso es muy importante más allá de lo físico porque siempre estuvo muy positiva”.

“Tenemos dos hijos grandes que nos acompañan ahora, no estaban en el momento. En la lancha había un matrimonio amigo que tiene dos hijos chicos. Lo grave es que es un tipo que hoy está suelto”, continuó en declaraciones televisivas.

“El hecho ocurrió el domingo y sé que todavía está la policía de la isla con el tema, pero es una locura. Es gravísimo y el motivo de visibilizar esto es que no le vuelva a pasar a nadie. Ahora que Ana está bien y se va a recuperar, es importante que no le vuelva a pasar a nadie esto”, pidió el hombre.