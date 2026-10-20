Un grave episodio de violencia se registró en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez, ubicado en la ciudad de Yantzaza, durante el enfrentamiento entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC. El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Segunda Categoría de Ecuador, debió ser suspendido tras una agresión directa contra el equipo arbitral.

El juez de línea Lenin Ojeda recibió el impacto de una piedra en la espalda, lanzada por un futbolista del equipo local. Un video registrado desde las tribunas permite observar el momento exacto en el que el jugador toma el objeto y lo arroja contra el asistente mientras este se encontraba de espaldas.

Sucumbíos, En el partido entre Río Aguarico FC y Ciudad de Yantzaza por la Segunda Categoría, un árbitro fue agredido con una piedra. Un video muestra como un jugador de Yantzaza recoge una piedra y luego, desde el banco de suplentes la lanza impactando a uno de los jueces de línea. — We News (@wenewsec) October 20, 2026

Tras el impacto, una ambulancia ingresó al campo de juego para asistir a Ojeda y trasladarlo de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un parte médico oficial sobre el diagnóstico ni la gravedad de la lesión sufrida por el árbitro.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol aún no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente. Asimismo, se desconoce qué medidas disciplinarias se aplicarán contra el futbolista agresor o si el club Ciudad de Yantzaza recibirá sanciones adicionales por parte de las autoridades deportivas.