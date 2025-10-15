Un joven de 29 años resultó herido de un disparo en la pierna izquierda durante un violento hecho de inseguridad ocurrido en la noche del martes en la intersección de Mitre y Pavón, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El ataque ocurrió alrededor de las 21.20, cuando Gonzalo Montenegro, domiciliado en calle Azcuénaga al 1600, fue sorprendido por un delincuente armado que intentó robarle su bicicleta SLP rodado 29.

Según los primeros datos aportados por testigos ocasionales del hecho, la víctima se resistió al robo y el agresor, aún no identificado, le disparó a quemarropa antes de darse a la fuga.

“Nos avisaron que le habían pegado un tiro”

En diálogo con El Litoral, la hermana del joven herido relató con angustia cómo se enteraron del ataque y el desesperante momento que vivieron al intentar dar con él. “Anoche me vinieron a avisar que le habían pegado un tiro. No sabíamos dónde estaba, salimos a buscarlo por todos lados. Cuando nos dijeron que lo había llevado un vecino y después un patrullero, fuimos directo al Iturraspe”, contó.

El herido fue llevado primero al hospital Iturraspe. Foto: archivo

El joven ingresó al Nuevo Hospital Iturraspe trasladado por un móvil policial, donde fue atendido por la Dra. Del Pipo, quien diagnosticó dos heridas en el miembro inferior izquierdo. Pese al dolor y la fractura, su vida no corre riesgo.

Herida grave

Durante la madrugada, los médicos del Iturraspe decidieron trasladar al paciente al Hospital José María Cullen debido a la complejidad de la lesión. “La bala quedó alojada en el fémur, por eso lo derivaron. Le enyesaron la pierna y va a quedar internado en traumatología”, detalló su hermana.

También criticó la falta de estudios en el primer hospital: “Los médicos del Cullen estaban enojados porque no le habían hecho los estudios allá. Ahora le van a dar antibióticos porque la bala está en una zona sucia y puede haber riesgo de infección”, añadió.

Hasta el momento no hay detenidos y la causa quedó en manos de la Fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Comisaría 26ª, por razones de jurisdicción.

Herido de bala en ocasión de robo. Foto: archivo

Los investigadores buscan reconstruir la secuencia exacta del ataque y determinar si el robo fue al voleo o si el agresor conocía previamente a la víctima.

Violencia cotidiana

El caso de Gonzalo Montenegro vuelve a exponer la escalada de hechos violentos en el norte santafesino, donde las crónicas de El Litoral registran semanalmente intentos de robo que terminan con víctimas heridas.

“Él estaba bien de ánimo, me dijo que tenía hambre, pero está sedado”, cerró su hermana, aliviada de que la herida no haya sido mortal, aunque indignada por el nivel de violencia que ya parece parte de la rutina.