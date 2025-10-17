Un violento ataque a tiros conmocionó a la región de Entre Ríos este jueves al mediodía, cuando delincuentes encapuchados abrieron fuego contra una embarcación de la Policía de Entre Ríos que patrullaba los riachos frente a Villa Constitución. El hecho, que ocurrió en una zona aislada de los riachos, dejó al menos 10 impactos de bala en la lancha policial, aunque, afortunadamente, no se reportaron heridos entre los efectivos que se encontraban a bordo en el momento del ataque. Se confirmó que los atacantes "estaban con su rostro tapado con cuelleras y gorras", afirmó la policía en un breve comunicado.

Según fuentes oficiales, los agresores se desplazaban en dos lanchas civiles, con entre cinco y seis personas a bordo. Las primeras investigaciones sugieren que los atacantes podrían provenir de Rosario, aunque esta información aún está siendo verificada, consignó Victoria Primicias. Tras el ataque, los delincuentes lograron escapar rápidamente por el río Paraná, lo que complicó las labores de identificación y captura. Sin embargo, las autoridades locales no tardaron en desplegar un amplio operativo para dar con los responsables.

Inmediatamente después del ataque, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que involucró a diversas fuerzas de seguridad. Participaron en el rastrillaje la Prefectura Naval, fuerzas especiales y un helicóptero del Cuerpo de Operaciones Especiales (CODI), que despegó desde Paraná para sumarse a la búsqueda. La operación se ha centrado en las aguas del río Paraná, con el objetivo de localizar a los atacantes y recuperar posibles pruebas relacionadas con el incidente.

Puede interesarte

Sobre los autores de los disparos, se trataría de cinco a seis individuos afincados en la localidad de Villa Constitución y Rosario respectivamente, que estarían en principio identificados como una banda oriunda de esa zona, información que fue compartida con la PNA y las áreas de investigaciones de la vecina provincia de Santa Fe y se trabaja fuertemente en la localización de los mismos, aun con personal en agua y tierras Rosarinas.