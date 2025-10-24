Un violento episodio se registró este jueves al mediodía en la estación de servicio ACA, ubicada en las calles Laprida y Buenos Aires, de la capital entrerriana. Allí, un hombre de 79 años resultó lesionado luego de ser agredido por otro conductor en medio de una discusión.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná a Análisis, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30 cuando A. E.L, médico de 53 años, descendió de su camioneta Toyota y comenzó a golpear con los puños a P.R.R., un jubilado de 79 años que permanecía dentro de su automóvil Renault 19.

El ataque dejó al adulto mayor con lesiones visibles en el rostro, mandíbula y labios, producto de los golpes recibidos. La agresión provocó la indignación de las personas que se encontraban cargando combustible, quienes increparon al agresor e intentaron intervenir, hasta que personal policial llegó rápidamente al lugar y logró controlar la situación.

Puede interesarte

Por disposición del fiscal en turno, Martín Wasinger, el agresor fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales.