Tres integrantes de la familia Cantero, el clan asociado a la banda Los Monos, fueron atacados a balazos este lunes por la tarde en barrio La Granada. Uno de los heridos es Dylan Cantero, quien sufrió dos impactos de bala en el abdomen luego de haber sobrevivido a un ataque sicario hace un mes en ese mismo sector del sur rosarino. El joven de 21 años se encuentra en estado reservado en el Heca. Las otras personas heridas, que no eran blanco principal de la agresión, son dos sobrinas de Cantero, de apenas 12 y 2 años y están fuera de peligro.

Según fuentes policiales, Dylan fue atacado en Caña de Ámbar y 512, en el barrio lindero al Casino City Center, donde vive el núcleo histórico de la familia Cantero. Según testimonios, desde un Peugeot 208 arreció una ráfaga de más de 30 balazos mientras el joven se encontraba en la vereda de su casa con sus sobrinas Maite, de 12 años, y Cataleya, de 2. Un conteo preliminar señaló el hallazgo de 33 vainas servidas.

La agresión armada tuvo lugar pasadas las 14 y los heridos fueron trasladados en el taxi de un vecino al hospital Roque Sáenz Peña, según informaron fuentes policiales. Tras ello, lo derivaron al Heca en una ambulancia escoltada por patrulleros.

Puede interesarte

Las primeras informaciones señalan que el último hijo de Máximo Ariel "Viejo" Cantero y Celestina "Cele" Contreras sufrió dos balazos en el abdomen. La llegada de Dylan Cantero al Heca puso al efector en alerta y la provincia desplegó un operativo de seguridad en interior y exteriores mientras el joven era operado.

Las otras víctimas, que son hijas de Macarena Cantero, están fuera de peligro, confiaron fuentes del caso.

Las agresiones armadas se registraron en los barrios Tablada y Triángulo el lunes por la tarde. En uno de los casos, dejaron herida de gravedad a una hija de Rosa Caminos, la hermana del fallecido barra conocido como Pimpi. En el oeste, tirotearon la casa de un hombre que está preso e investigado como miembro de la banda de Los Menores, los enemigos de los Monos

Un ataque sicario en barrio Tablada dejó a tres personas heridas de bala, una de las cuales llegó en estado de gravedad al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Según informaron fuentes policiales, se trata de integrantes del conocido clan César-Caminos, ligados al narcomenudeo desde larga data. Los heridos son Rosa Caminos –hermana del fallecido barra brava de Newell's Roberto, apodado Pimpi– y dos de sus hijos: Rubén y Joana. Esta última es la más grave. En otro sector de la ciudad, barrio Triángulo, atacaron a tiros un domicilio que había sido allanado recientemente por una causa vinculada a la banda de Los Menores. El saldo: tres personas heridas.

El ataque al clan César-Caminos y el posterior atentado en la zona oeste subieron la temperatura en una jornada del lunes donde también resultó baleado el integrante de Los Monos Dylan Cantero y pusieron en alerta a las autoridades.

Puede interesarte

El primer hecho, en zona sur, ocurrió alrededor de las 18 en Presidente Quintana y Chacabuco. Según los primeros datos, los autores se movilizaban en moto y abrieron fuego sin mediar palabra.

Mientras el personal policial recababa más datos sobre la mecánica del hecho, ingresaron al hospital Roque Sáenz Peña Rosa Anahí Caminos, con una herida en un tobillo –ya dada de alta–; su hijo Rubén –baleado en una pierna– y Joana Maricel César, con una grave herida en el estómago. Los tres arribaron al efector en el auto de un familiar.

Tras ello, Joana, de 39 años, fue derivada de urgencia al Eva Perón en estado delicado.

Las dos mujeres –Rosa y Joana– poseen antecedentes federales por narcomenudeo. Fueron condenadas en 2019 a ocho y siete años de prisión, respectivamente. La causa se había iniciado en 2013. El sector donde ocurrió el ataque en Tablada fue escenario de una redada antinarcóticos de la PDI el pasado 8 de noviembre. Allí cayó preso un integrante del clan, conocido como Purreta, con 100 gramos de cocaína.

En la tarde de este jueves también atacaron la casa del operador de juego clandestino Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, quien hasta fines de septiembre figuraba entre las personas más buscadas de Santa Fe y está investigado como colaborador directo de Lisandro “Limón” Contreras, ya detenido, señalado como uno de los líderes de la banda Los Menores, los enemigos de Los Monos.

Ese domicilio, ubicado en Felipe Moré y Gaboto, fue baleado cuando –según los primeros reportes– pasaron dos motos de alta cilindrada y dispararon contra un grupo de personas. Dos heridos ingresaron al Heca, que se encuentra rodeado por un operativo de seguridad. A su vez, se reportó que una joven también resultó herida, aunque de menor gravedad.