Un conductor chocó a un repartidor con su camioneta. Cuando la víctima quiso reclamarle, lo atropelló y escapó. Ocurrió en pleno centro de la localidad bonaerense de San Miguel.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad del municipio, pero el inicio del conflicto no fue captado. Todo comenzó con un toque menor y terminó con una brutal reacción.

El hecho inició en la esquina de la avenida Leon Gallardo y Madre Camila Rolón, en el barrio de Muñiz. Allí, un repartidor que estaba detenido en el semáforo fue tocado de atrás por una camioneta Renault Duster Blanca.

A raíz del pequeño toque, el motociclista le dijo algo al conductor y cuando se puso el semáforo en verde cruzó la calle. Unos metros más adelante, se detuvo a un costado como para hablar.

Sin embargo, el automovilista avanzó con su marcha. Esto provocó la reacción del repartidor, que lo comenzó a seguir a toda velocidad hasta que lo alcanzó y se puso a la par.

Una vez que se puso en la misma línea de la ventanilla delantera del conductor, el repartidor insistió en su reclamo de manera vehemente. Pero jamás se imaginó la reacción que tuvo el automovilista.

El conductor de la Duster pegó un volantazo hacia la izquierda y atropelló al motocilista, que salió disparado hacia el carril contrario y cayó al piso.

El motociclista quedó tendido en el piso y algunos testigos que estaban en el lugar trataron de asistirlo. El conductor, por su parte, aceleró y escapó a toda velocidad del lugar.

Cinco personas distintas llamaron al programa "Ojos en Alerta" del municipio y advirtieron a las autoridades de lo ocurrido.

La Policía Municipal comenzó a rastrear al conductor que atropelló al repartidor por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM). Minutos después, el agresor fue detenido en Italia y Peluffo.

Mientras se daba la detención, una ambulancia fue hasta el lugar del hecho para asistir a la víctima y trasladarla hasta el Hospital Larcade, donde le indicaron que tenía politraumatismos a raíz del choque.

Por su parte, el agresor fue llevado a la Comisaría 1era de San Miguel, donde quedó aprehendido algunas horas.