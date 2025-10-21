El episodio se desencadenó pasadas las 19 horas de este sábado, cuando uno de los delincuentes ingresó al comercio simulando ser un cliente. Mientras era atendido por el propietario, un segundo sujeto irrumpió en el local, portando un arma de fuego. Este último amenazó al dueño del establecimiento y lo obligó, junto a una empleada, a dirigirse a la parte trasera de la carnicería ubicada en Bv. Villada al 2700 de Casilda.

El botín y la huida

En ese momento, los asaltantes exigieron diversas pertenencias a punta de pistola a las víctimas. Lograron sustraer teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo, un posnet de aplicación de pago y medio costillar. Una vez concretado el robo, los autores se dieron a la fuga y, hasta el momento, su paradero se mantiene desconocido para las autoridades.

Investigación judicial y policial

El hecho fue rápidamente notificado al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso la intervención de la Brigada Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo de avanzar en las tareas investigativas. La causa fue caratulada preliminarmente como «Robo Calificado», y la investigación para dar con los responsables del ilícito continúa en curso.

Análisis de cámaras de seguridad

En el marco de las diligencias, se solicitó la colaboración del Área de Cámaras de Seguridad de la Municipalidad de Casilda. Los registros fílmicos de la zona ya están siendo analizados por los investigadores, con el fin de obtener pistas que permitan identificar a los asaltantes y esclarecer por completo el hecho.